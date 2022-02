Dinosaur Jr in concerto a Prato

(ANSA) - PRATO, 04 FEB - Saranno i leggendari Dinosaur Jr a inaugurare l'edizione 2022 di Off Tune festival a Prato: la band di culto della scena indie americana suonerà giovedì 9 giugno sul palco di Officina Giovani.

In attività dai primi anni '80, i Dinosaur Jr combinano elementi hardcore e punk con tratti di classic rock: un sound unico, sguaiato e rumoroso, con momenti di accattivante melodia, che ha ispirato musicisti a ogni latitudine. Un nome per tutti, i Nirvana di Kurt Cobain. Ad aprire la serata saranno Appaloosa, Djeco e Astrogang.

Dinosaur Jr è solo il primo headliner di Off Tune Festival, spiegano gli organizzatori preannunciano l'arrivo di "altri grandi nomi della musica internazionale" per le quattro serate della rassegna, in programma a Prato dal 9 al 12 giugno. Off Tune festival è un progetto a cura di A-live, Santa Valvola Records e Ass.South Park, con la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani: 4 giornate di musica e tanti eventi paralleli che invaderanno gli spazi dei Cantieri Culturali Ex Macelli/Officina Giovani. (ANSA).