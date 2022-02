The Magic Piano, Mika in tour in arene e teatri

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Mika - The Magic Piano è il tour che porterà l'artista in tour in Italia, da settembre, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners. Uno show 'bifronte', con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse: una nei teatri, una nelle arene, per un'iconica formula creata ad hoc per il nostro Paese e che sarà inaugurata da una grande anteprima all'Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona.

Nello spettacolo a teatro, pensato appositamente per questo tour, la scena sarà essenziale, la dimensione contenuta, con più dialoghi e arrangiamenti acustici. Lo show delle arene richiama quello che Mika porterà in giro per il mondo (tra le altre date, Montreal - Bell Centre Arena - il 9 aprile e Coachella il 15 e 22 aprile), ma arricchito e integrato per l'occasione, con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo di riservare ai fan sorprese spettacolari.

Le date delle anteprime di Verona saranno rese note entro il 12 febbraio. Queste le altre tappe: Firenze, 21 settembre Teatro Verdi, 22 settembre Nelson Mandela Forum; Bari, 25 settembre Teatro Petruzzelli, 26 settembre Pala Florio; Milano, 29 settembre Teatro degli Arcimboldi, 30 settembre Mediolanum Forum; Roma, 3 ottobre Auditorium Parco della Musica, 4 ottobre Palazzo dello Sport. (ANSA).