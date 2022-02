Sanremo: a Yuman il Premio Enzo Jannacci - Nuovo Imaie

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - "Ora e qui", è il titolo del brano di Yuman in gara al festival di Sanremo che ha vinto il Premio Enzo Jannacci - Nuovo Imaie con un'interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che ha saputo esaltare la ricercatezza armonica e l'eleganza del brano in gara al Festival.

La giuria, composta da Paolo Jannacci, Dodi Battaglia e Davide Shorty, vincitore della scorsa edizione del Premio, istituito nel 2017, ha avuto il compito di valutare i pezzi e le esibizioni in gara di Yuman, Matteo Romano e Tananai per individuare lo stile, gli accenti e l'acume che più si avvicinano all'indimenticabile Enzo Jannacci a cui il Nuovo Imaie, la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori, ha deciso di intitolare questo Premio rivolto ai giovani talenti.

"Sono onorato di ricevere questo Premio intitolato a una figura così importante per la musica italiana - ha detto Yuman, già vincitore di Sanremo Giovani -. Stimo moltissimo il Nuovo Imaie e ricevere un riconoscimento da loro e dalla famiglia Jannacci mi riempie d'orgoglio".

"Congratulazioni a YUMAN - ha dichiarato il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè -, a cui auguriamo un futuro di successi e soddisfazioni professionali, grazie anche a un percorso formativo che siamo lieti di sostenere con una Borsa di studio vinta meritatamente con una interpretazione coinvolgente e di stile su uno dei palchi più importanti del panorama musicale del nostro Paese".

I vincitori delle passate edizioni sono: Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Mahmood (2019), Tecla (2020), Davide Shorty (2021). (ANSA).