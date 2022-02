Drusilla, per ora tranquilla ma poi avrò attacco di panico

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Emozionata? E vabbè, non è che vado alla fiera del cinghiale. Parto per Sanremo, ma dalle mie colleghe che sono là so che c'è già un bel fermento, poi quello è un palco che agita, che emoziona. Per ora io sono tranquilla, ma probabilmente arriverò lì e mi verrà un attacco di panico".

Lo ha detto madame Drusilla Foer durante "Parola di Dru", il suo appuntamento settimanale, all'interno di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

"Io però cercherò di divertirmi - ha aggiunto Drusilla rispondendo alle domande di Costanzo - credo che non penserò a tutti gli occhi che mi guardano, penserò di essere che ne so alla fiera della salsiccia o in onda con voi a fare quattro chiacchiere". Concetto che ribadisce con forza anche in seguito: "Dalle chiacchierate che ho fatto con Amadeus qua e là ci troviamo molto bene e poi si vedrà. Cerchiamo di divertirci, non si guida uno shuttle, siamo su un palcoscenico, si ascolta la musica, si commenterà".

"Sanremo - ha spiegato - è una cosa aggregante, è come una partita della Nazionale, Sanremo è un contenitore dove l'Italia si riconosce e si sente un po' Italia. Infatti svariate colleghe o colleghi o giornalisti mi hanno chiesto una cosa piuttosto antipatica, mi hanno chiesto 'ma lei che è così pipiripi pipiripi pipiripi, dove pipiripi si intende gran dama, come si sente a diventare un personaggio nazionalpopolare?' Io bene, sono felice di piacere al popolo di una nazione, nazionalpopolare è un valore".

Carlotta Quadri ha chiesto poi come "ci si sente a vivere tutto il giorno quando qualunque cosa dici potrà essere usata contro di te". E Drusilla ha risposto: "Ma io ci sono abbastanza abituata, ormai da anziana io dico tutto quello che mi pare perché se no è inutile anche invecchiare se non si ha il privilegio di dire quello che ti passa per la testa. Se dico una bischerata diranno che ho detto una bischerata, se dico una cosa ragionevole diranno che ho detto una cosa ragionevole. Il giornalismo deve fare il suo lavoro e io mi divertirò". (ANSA).