Santa Cecilia: Pappano e Gerstein e la prima italiana di Adès

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il maestro Antonio Pappano torna sul podio di Santa Cecilia il 3 febbraio alle 19.30 per la prima esecuzione italiana del Concerto per pianoforte e orchestra di Thomas Adès (Auditorium Parco della Musica di Roma, repliche il 4 alle 20.30 e il 5 alle 18). Il Concerto è stato commissionato al compositore britannico dalla Boston Symphony Orchestra e scritto per il pianista russo-americano Kirill Gerstein che siederà al pianoforte anche in questa occasione. Completato nel 2018, il Concerto per pianoforte di Thomas Adès - che verrà eseguito in contemporanea a Torino dall' Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - è stato diretto il 7 marzo 2019 dallo stesso compositore nella prima mondiale alla Symphony Hall di Boston con grande successo di pubblico e di critica. Kirill Gerstein e Thomas Adès collaborano da oltre dieci anni.

Completano il programma L'apprendista stregone di Paul Dukas, composto nel 1897 e ispirato a una ballata di Goethe, e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, poema sinfonico composto nel 1896 con l' incipit utilizzato da Stanley Kubrick nella scena iniziale del suo film 2001 Odissea nello spazio e divenuto tra i più famosi della storia del cinema. (ANSA).