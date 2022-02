Sanremo: Achille Lauro a torso nudo apre la gara dei Big

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - A torso nudo, con i tatuaggi bene in vista, e pantaloni di pelle nera, Achille Lauro fa la sua comparsa sul palco dell'Ariston per aprire la gara dei Big con la sua Domenica insieme all'Harlem Gosperl Choir.

"Mi metto accanto a lui - scherza Amadeus - perché in questo momento fa audience".

Alla fine del brano Achille Lauro si autobenedice versandosi dell'acqua in testa da un'acqusantiera. (ANSA).