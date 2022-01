Sanremo: Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia

(ANSA) - SANREMO, 31 GEN - E' Giovanni Truppi, alla vigilia dell'inizio del festival di Sanremo, ad aggiudicarsi il Premio Lunezia, per il testo del brano "Tuo padre, mia madre Lucia".

A rendere nota la scelta è Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata 26 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André. "Componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d'amore, afferma De Martino, a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): "Merita il Premio Lunezia per la capacità di raccontare un'Italia solo apparentemente minore e perfettamente contemporanea. Dimostrando che è possibile essere un artista indipendente anche a quarant'anni. Anche al Festival di Sanremo".

La XXVII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2022 in varie tappe nazionali.

Il 17 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022. (ANSA).