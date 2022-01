Cantanti sui social, dominano Emma, Elisa, Morandi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Avendo sempre ben presente che il numero di follower non corrisponde a un uguale bacino dei voti, è indubbio che i social durante Sanremo abbiano un ruolo centrale per supportare i vari cantanti. Basti ricordare le polemiche dell'anno scorso per il post di una regina degli influencer come Chiara Ferragni per il marito Fedez in gara.

Venendo ai big del 2022, i loro numeri su facebook, twitter, Instagram e TikTok riflettono bene anche il diverso approccio al web e il pubblico a cui puntano, almeno online.

Domina per follower e diffusione su tutti i social, Emma, con oltre 5 milioni 300mila su Instagram, 3 milioni 500mila su facebook, 2 milioni 500mila su twitter e 548mila 500 su Tiktok.

Tra gli ultimi post, la cantante sta conquistando valanghe di like con il video di un incontro per le strade di Sanremo con un altro paladino del web, Gianni Morandi in pieno jogging.

Proprio il cantante bolognese, terzo per numero totale di follower sui social (circa 4 milioni e mezzo), ottiene, stando a uno studio della società di strategia e marketing digitale DeRev, il livello di engagement (interazioni) più alto con i suoi post, più che giornalieri. Seconda per numero di follower è invece Elisa, altamente seguita su tutti i social, con su Instagram oltre 1 milione 400mila follower; più di 1 milione 800 mila su facebook; 1 milione 200mila su Twitter e oltre 100mila su Tiktok.

Irama, presente su tutti i canali (con in totale circa 2 milioni 500mila follower), riscuote consensi soprattutto su Instagram e Tiktok; è vicino nei numeri Achille Lauro (oltre 2 milioni e 200mila follower complessivi tra Instagram, facebook, Twitter e Tiktok). Numeri vicini per Michele Bravi. Supera i 2 milioni di appassionati via social Noemi. Sono già dati tra i favoriti, Mahmood (oltre 2 milioni di follower) e Blanco poco meno di un milione, che arrivano da Instagram e Tiktok. Proprio i due social più veloci, visuali e frequentati dai giovani, sono quelli su cui puntano principalmente i nuovi big ventenni: da Sangiovanni (un milione 500mila su Instagram, 661mila 600 su Tiktok, 107mila su Twitter) a Aka7even (889mila su Instagram, 476mila su Tiktok, 82mila su Twitter). (ANSA).