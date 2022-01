A Roma omaggio a Shoenberg con Pierrot Lunaire

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'Istituzione Universitaria dei Concerti ricorda i 70 anni dalla morte di Arnold Schönberg dedicando tre appuntamenti al compositore che è stato determinante nella storia della musica del Novecento, non sempre presente nelle programmazioni concertistiche. Il primo è in programma all' Aula Magna della Sapienza il 1 febbraio alle 20:30 e mette in evidenzia il legame tra il musicista austriaco e Sylvano Bussotti, il compositore e artista italiano scomparso recentemente, nel concerto che vedrà la soprano Cristina Zavalloni impegnata nelle atmosfere espressioniste del capolavoro Pierrot lunaire con l' Mdi Ensemble diretto da Marco Angius. La cantante bolognese indosserà il costume di scena realizzato nel 2010 sui bozzetti di Bussotti per una produzione del MDI Ensemble con l'Accademia del Teatro alla Scala. Di quel Pierrot lunaire, che ebbe la première il 7 aprile 2010 al Teatro dal Verme di Milano, Sylvano Bussotti curò la regia disegnando i bozzetti per il costume della protagonista, e per le scene, bozzetti poi realizzati dagli allievi del corso di specializzazione per scenografi realizzatori dell'Accademia della Scala. Composto nel 1912, pietra miliare del Novecento storico Pierrot lunaire consta di 21 brevi liriche che Schönberg ha raggruppato in tre parti equivalenti; l'esecuzione proposta da Marco Angius prevede l'inserimento di pagine di Bussotti in apertura, in chiusura e nei punti di congiunzione, amalgamando in un flusso continuo la musica dei due maestri. "Schönberg e Bussotti sono due grandi artisti eretici del Novecento - spiega Angius - ed hanno attraversato rispettivamente la prima e la seconda metà del secolo scorso lasciando tracce cruciali per la cultura e la musica. Entrambi hanno in comune un'idea trasversale del far musica, connessa alla pittura e alla poesia, al comporre inteso come meccanismo di esplorazione emozionale che trascende la realtà e che si potrebbe riassumere con una formula paradossale: non si può far musica con la musica".

(ANSA).