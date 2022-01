Junior Cally contro Highsnob, quel brano pure mio

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Durissimo atto di accusa di Junior Cally nel brano ''Caro Mike'' pubblicato oggi su Youtube in un cui punta il dito contro l'ex amico Mike Highsnob - all'anagrafe Michele Matera - ora in gara con Hu a Sanremo con Abbi cura di te. ''Sei vuoto senza valori e senza onore, non provo odio per te provo disprezzo, sono felice frate' di averti perso''.

L'accusa di Junior Cally è di proporre al festival un brano anche suo: ''Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano frate scritto da me. Sei un poveraccio. E' giusto signori che sappiate che quel brano è pure mio non ha pagato neanche i produttori. Gli ho prestato 10.000 euro e non ho visto nulla indietro''. Nel brano che non risparmia colpi di nessun genere, il rapper che ha iniziato portando una maschera racconta dal suo punto di vista tutta la storia del loro rapporto: ''Parli di strada frate. Parli di loyalty. Chissà se Enzo lo sa delle royalties che ci hai rubato con Wannabe. Ratto mollami.

Venderesti la tua tipa per un pugno di dollari. Vergognati. Hai tradito il sottoscritto. Quando avevi pezze al culo. Ti pagavo anche l'affitto. Io a testa alta resto dritto. Differenze fra me e te. È che sono troppo vero. Tu fai schifo e troppo finto caro Mike sei come le arrampicatrici. Aggiungerò il tuo nome nella lista dei nemici. Io ti ammazzo così forte frate sopra questo beat''. Elenca tarocchi in un videogame che propone solo violenti scontri corpo a corpo: ''hai firmato Sony grazie a me'', insomma ''sei un Ciao contro una Ducati''. E conclude: ''non provo odio per te provo disprezzo e sono felice di averti perso''. (ANSA).