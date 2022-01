Rhove scala classifiche, wave sport e adrenalina

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Con oltre 58 milioni di stream totali sulle piattaforme e appena 7 brani pubblicati, Rhove scala le classifiche e conquista tutti. Il suo secondo freestyle, intitolato "LAPROVINCE1" fa il boom di visualizzazioni su YouTube e raggiunge la top10 della classifica italiana su Spotify, piazzandosi fra i brani più ascoltati del momento. Un vero successo anche per il singolo "Shakerando": top30 nella classifica Spotify e questa settimana nella classifica dei brani più virali sulla piattaforma TikTok. È nato un nuovo fenomeno della scena rap e trap e tutto è accaduto nell'arco di pochi mesi.

"Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni" scrive l'Artista sulla sua pagina Twitter. Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno "scossone" per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhove è legata a concetti come "umiltà", "gavetta", "passione" e "dedizione". Non a caso Rhove è stato scelto da Spotify fra i protagonisti della seconda edizione di RADAR ITALIA, il programma di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

RHOVE, classe 2001, ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche. Si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale atipici e innovativi. Innanzitutto, è un rapper "di provincia" e non "di periferia" come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica.

Il suo nome d'arte è, infatti, un gioco di parole tra l'abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. "Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro" - scrive sui social l'Artista.

Il successo arriva con la pubblicazione del primo singolo "Blanc Orange (na na na)", inizialmente auto-pubblicato e in grado di ottenere subito oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube.

Seguono i singoli "Provincia", "Corso Europa", "Montpellier", il duetto con Shiva "La Zone", "Jungle" e "Shakerando" che segna la prima collaborazione con il producer francese Voluptyk. (ANSA).