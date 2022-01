I 90 anni di John Williams, esce il concerto con i Berliner

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - John Williams, l'autore di colonne sonore indimenticabili per generazioni di appassionati di cinema, per la prima volta con i Berliner Philharmoniker nello storico concerto dell'autunno scorso nella capitale tedesca. Deutsche Grammophon festeggia i 90 anni dell'autore di capolavori come Guerre Stellari, E.T., Incontri Ravvicinati del terzo tipo e Indiana Jones pubblicando pochi giorni prima del suo compleanno, l'8 febbraio, la registrazione live di quell'evento unico.

"John Williams - The Berlin Concert", disponibile dal 4 febbraio in due cd e in formato digitale, è stato realizzato durante una serie di concerti sold out e punta a replicare il successo ottenuto dalla celebre etichetta discografica gialla con "John Williams in Vienna", la registrazione sinfonica più venduta del 2020 in vetta alle classifiche in molti paesi. L'album è un viaggio affascinante tra opere famosissime ed altre, come la Suite from Far and Away e la commovente Elegy per violoncello e orchestra, forse meno familiari ma ugualmente importanti. John Williams ha espresso la gioia di lavorare con i Berliner. "Per qualsiasi musicista trovarsi di fronte a questa orchestra, essere qui con voi per questi pochi momenti, è davvero un grande onore e un privilegio," ha confidato ai professori d'orchestra. Il disco si apre con con la Olympic Fanfare and Theme, scritta per le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e rappresenta quello che Williams ha descritto come "lo spirito di cooperazione, di risultati eroici e tutti gli sforzi e la preparazione dei nostri grandi atleti". E poi "Superman March", il tema di Jurassic Park, e un'ampia selezione di estratti da Incontri ravvicinati del terzo tipo, Guerre Stellari, Harry Potter e Indiana Jones. "John Williams non ha bisogno dei film, i film hanno bisogno di lui", ha scritto la rivista Rolling Stone. (ANSA).