Hit Parade, Sick Luke si riprende vetta, Noyz Narcos 2/o

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Si riprende la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana Sick Luke che per l'album di debutto X2 (disco d'oro in sole due settimane) ha chiamato a raccolta i migliori artisti della scena pop, urban e rap italiana, colleghi e amici legati alla sua esperienza di produttore per la Dark Polo Gang. Scende di una posizione il rapper romano Noyz Narcos con Virus, già anticipato dal docu-film Dope Boys Alphabet (in chiaro su Livenow e Amazon Prime) e in testa alla classifica dei vinili più venduti.

Resta sul podio stabile in terza piazza Marracash con il suo settimo album in studio Noi, loro, gli altri. In quarta piazza c'è Blu celeste, primo album in studio di Blanco che si è posizionato al settimo posto della classifica dei 20 migliori dischi italiani del 2021 di Rolling Stone Italia e sarà tra i big a Sanremo.

Sale di un gradino Taxi Driver (secondo i dati Fimi è il più venduto del 2021) di Rkomi, anche lui tra i 22 "convocati" di Amadeus al festival della canzone italiana. A seguire al sesto posto Gvesvs, ultima fatica discografica del rapper ex membro dei Club Dogo Guè. Al settimo posto debutta Devastante, terzo disco de Il Pagante, trio formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e, dal 2012, da Eddy Veerus (Edoardo Cremona), che annovera ospiti speciali da J-Ax a Stash, da Vegas Jones a Chadia Rodriguez, da Carl Brave a Myss Keta, da Lorella Cuccarini a Jake La Furia.

Recupera una posizione Disumano di Fedez. Al nono posto parte la corsa del secondo volume di Succo di zenzero del trapper romano Wayne Santana. Chiude la top ten Marco Mengoni con il suo sesto album Materia (Terra). (ANSA).