Cinema suites, il violino di Marco Serino omaggia Morricone

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nel gennaio del 2020 Ennio Morricone terminò la trascrizione dei temi delle sue colonne sonore più celebri rielaborati sotto forma di suites per violino e orchestra. Il maestro geniale della musica per il grande schermo aveva condotto il lavoro a stretto contatto con il violinista Marco Serino, dal 2001 solista di tutti i suoi capolavori e delle tournée nelle sale da concerto di tutto il mondo in cui il maestro si è esibito. Quella raccolta è diventata il cd ''Cinema suites' con cui Serino rende ora omaggio a Morricone. Al progetto discografico, pubblicato dall' etichetta Arcana, ha collaborato Andrea Morricone, il figlio del compositore, alla guida dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. I 21 titoli della antologia si aprono con i cult di Sergio Leone, da C' era una volta in America, C' era una volta il West a il Buono, il Brutto e il Cattivo. Scorrono poi i temi dei film diretti da Giuseppe Tornatore con Nuovo Cinema Paradiso, Malena, Una pura formalità, La leggenda del pianista sull' oceano, e altre pietre miliari tra le quali spiccano Mission e Gli intoccabili.

L'ultima revisione delle trascrizioni delle colonne sonore fu conclusa all' inizio del 2020, subito dopo l' ultimo concerto pubblico di Morricone al Senato della Repubblica. ''Poi - ricorda il violinista - a marzo ci fu la pandemia e infine purtroppo la sua scomparsa. Ho voluto così ancor più portare a compimento questo nostro proposito e fermarlo in questa pubblicazione, che per me ha tutto il sapore di un tributo a lui, ad una parte della sua produzione e al nostro rapporto''.

Nel libretto che accompagna il cd, in una lunga intervista che rievoca i momenti salienti della loro amicizia ventennale, c' è l' immagine di un biglietto scritto a mano dal compositore. ''A Marco (Serino), che ha ereditato dai grandi violinisti della storia la tecnica, il suono, l' intensità interpretativa, la passione e l' amore per il suo strumento che onora ogni volta che lo 'abbraccia' suonandolo. Ennio (Morricone)''. (ANSA).