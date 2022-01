Francesco Bianconi, esce l'album di cover Accade

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Dopo quasi due anni dal primo album solista "Forever", e dopo il tour che l'ha tenuto impegnato l'estate scorsa, Francesco Bianconi torna con il suo secondo lavoro dal titolo "Francesco Bianconi Accade", in uscita venerdì 28 gennaio per Bmg e disponibile su tutte le piattaforme digitali, prossimamente anche in vinile.

Dieci brani ispirati dal gusto, dall'empatia, dalla storia e dalla curiosità musicale di Bianconi che ha reso omaggio a grandi cantautori e interpreti della canzone italiana come Francesco Guccini (Ti ricordi quei giorni), Federico Fiumani (L'odore delle Rose), Ornella Vanoni (Domani è un altro giorno), Luigi Tenco (Quello che conta), Claudio Lolli (Michel, in duetto con Lucio Corsi), Mario Venuti (I capolavori di Beethoven) e ai suoi brani scritti per altri come Paola Turci (Io sono), Irene Grandi (Bruci la città e la Cometa di Halley) fino ad un divertissement d'autore del brano "Playa" primo singolo estratto dall'album, qui nella versione inedita in duetto con l'autrice e interprete Claudia Judith Naum in arte Baby K.

Ad aprile sarà la volta di un nuovo EP di inediti e cover che segnerà il debutto del cantautore italiano sul mercato francese. Un progetto firmato insieme alla compositrice e cantante francese Clio (stella nascente della musica d'autore d'oltralpe) che comprende due nuovi brani scritti rispettivamente dai due autori e due brani storici del repertorio pop italiano e francese, interpretati a due voci da entrambi gli artisti. Il singolo che anticiperà questo nuovo lavoro sarà "Ciao". A maggio (compatibilmente con l'emergenza sanitaria) prenderà poi il via la stagione di concerti che vedranno "Francesco Bianconi & La Sua Stupefacente Band" in tour nei più importanti teatri italiani. Infine "Forever" sarà pubblicato in Francia. (ANSA).