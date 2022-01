Sanremo: Aka 7even, mio messaggio ai ragazzi è "accettatevi"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Un po' paura di non riuscire a salire sul palco dell'Ariston l'ho avuta, ma io sono una persona che pensa positivo e che crede che la speranza è l'ultima a morire. Quindi, si parte". Aka 7even, dopo la positività al covid ("ma ero completamente asintomatico"), è pronto a rimettersi in pista e a recuperare il tempo perduto negli ultimi giorni, in vista del festival di Sanremo che lo vede tra i 25 protagonisti in gara.

Aka 7even, all'anagrafe Luca Marzano, classe 2000 di Vico Equense, in poco più di un anno è riuscito ad imporsi sulla scena musicale italiana: dopo la partecipazione a X Factor e quella ad Amici lo scorso anno, ha macinato successi come Loca (triplo disco di platino), Yellow e Mille Parole, ha scritto un libro autobiografico (7 vite) e ha vinto il Best Italian Act agli Mtv EMA's. Ora il festival. "Sono superemozionato. E' davvero un onore e un piacere avere la possibilità di salire su quel palco - racconta all'ANSA -. Mi sento in dovere di divertirmi: è la mia prima volta e come tutte le prime volte deve essere la più bella, quella indimenticabile, anche se poi potrebbero essercene altre in futuro. Questa la voglio ricordare come una delle esperienza più belle delle mia vita, da cui trarre più frutto possibile".

Al festival Aka 7even porta una power ballad uptempo dalle tonalità rock e dal titolo Perfetta così, "che rappresenta una parte della mia vita. Parlo di me, ma tutti si possono riconoscere. Da ragazzino ero insicuro e non mi piacevo, questo vuole essere un messaggio positivo per i giovani: accettatevi per come siete". In questa direzione va anche la scelta della canzone per la serata delle cover: con Arisa, Aka 7even canterà "Cambiare" dell'indimenticato Alex Baroni, morto nel 2002. "Il primo pezzo che ho cantato da ragazzino è stato La distanza di un amore. E dunque la mia prima volta a Sanremo non poteva che essere con lui". (ANSA).