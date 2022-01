Eurovision: Torino cerca 600 volontari, domande entro 14/2

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Torino cerca 600 volontari per Eurovision Song Contest, la manifestazione canora internazionale in programma tra il 10 e il 14 maggio.

La ricerca è rivolta a personale per mansioni di supporto all'organizzazione delle attività gestite dalla Città, che comprendono "gestione flussi e servizi al pubblico interni alle sedi e nelle aree esterne, informazioni sulle sedi e turistiche, accoglienza delegazioni, presidi sala stampa e delegation area, accrediti, trasporti, attaché referenti per delegazioni, collaborazione in segreteria volontari, supporto organizzativo pre manifestazione". La domanda è da presentare entro il 14 febbraio e i luoghi principali di servizio saranno il Pala Alpitour e aree limitrofe, l'area di piazza Castello, eventuali hotel che ospitano le delegazioni.

"Partecipare come Volontaria/o ad Eurovision Song Contest - si legge nell'annuncio - significa rendersi disponibile sulla base delle necessità che si presenteranno e contribuire a fornire un'immagine della città e dell'evento positiva e indimenticabile per i partecipanti e gli ospiti". (ANSA).