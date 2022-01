Black Eyed Peas: grande il contributo di Britney alla musica

(ANSA) - DUBAI, 26 GEN - "Congratulazioni Britney. Lei ha dato un grande contributo alla cultura musicale. Siamo orgogliosi di te, ti amiamo moltissimo", lo ha detto dal palco di Al Wals Plaza di Expo Dubai Will.I.am, del trio dei Black Eyed Peas.

A termine del brano Scream & Shout, interpretato anni fa dallo stesso cantante del trio con Britney Spears, il frontman dei Black Eyed Peas ha voluto congratularsi con Britney Spears per il l'esito della sua vicenda giudiziaria.

I Black Eyed Peas, trio di Los Angeles, composto da Will.i.am, Apl.de.Ap e Taboo, hanno suonato i loro successi più famosi, da Let's Get It Started, a Boom Boom Pow, proseguendo con RITMO (Bad Boys For Life), Mamacita e Pump It to Girl Like Me, #thatPOWER e appunto Scream & Shout.

Lo spettacolo si è chiuso con I Gotta Feeling, che è stata modificata con l'interazione del pubblico, sostituendo il verso finale di 'uhuh' con il locale 'inshallah'.

Nella conferenza stampa precedente il concerto, Will.I.am aveva detto che si sentiva molto felice di poter essere a Dubai con i suoi migliori amici, riferendosi agli altri due componenti del gruppo. "Abbiamo la fortuna di condividere la nostra musica in tutto il mondo. Ma essere qui in questa regione è fantastico, soprattutto perché si sta aprendo ancora di più al mondo, accogliendo tanti tipi diversi di creativi", aveva spiegato Will.I.am. Poi riferendosi ad Expo aveva aggiunto: "È davvero fantastico aver partecipato al video di lancio di Expo, uscito nel 2020, e ora essere finalmente qui nel 2022. Mi congratulo con l'organizzazione di Expo di averlo reso sicuro. Nonostante il COVID resta una calamita per culture e nazionalità diverse".

Dei Black Eyed Peas a Dubai è molto popolare Apl.de.Ap, che è di origini filippine. La comunità filippina è molto numerosa e attiva a Dubai e il cantante è stato tra i più acclamati dalla folta comunità giunta in Expo per assistere al concerto. (ANSA).