Sanremo: Aka 7even, finalmente tampone ha dato esito negativo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell'Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l'amore che mi avete dato in questi giorni.

Non vedo l'ora". Aka 7even, in gara al festival di Sanremo, ha annunciato sui suoi profili social di essere tornato negativo al covid. Il cantante potrà ora cominciare le prove sul palco dell'Ariston, sospese per via della positività. (ANSA).