Bryan Adams, esce il nuovo brano 'Never Gonna Rain'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Bryan Adams svela il nuovo brano "Never Gonna Rain", disponibile in digitale dal 25 gennaio, che anticipa l'album di inediti "So Happy It Hurts" (BMG) in uscita l'11 marzo. Dopo la title track "So Happy It Hurts", l'inno rock'n'roll "Kick Ass", attualmente in rotazione radiofonica, e il brano scritto per il Calendario Pirelli 2022 "On The Road", anche "Never Gonna Rain" è destinato a fare breccia nel cuore dei fan con la sua melodia rock e la sua carica di positività: "I'm a believer - I believe there's gonna be a better day rock".

Un nuovo tassello che si aggiunge a un disco che si preannuncia un inno al rock'n'roll, fatto di brani da cantare a squarciagola e ballad senza tempo. "Never Gonna Rain" è stato presentato in anteprima nello show di Steve Wright su BBC Radio 2, ed è accompagnato da un video visibile al link: https://youtu.be/yh66uEd-Ts4. Racconta Bryan Adams a proposito del testo del brano: "Il più grande ottimista è colui che continua ad aspettarsi il meglio, anche di fronte al peggio. Vivere il momento, invece che vivere nella paura. Trasformare gli aspetti negativi in ;;positivi.

Prendere la pioggia e trasformarla in un regalo". (ANSA).