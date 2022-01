"Un Nuovo Sud" per Monica Sarnelli

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Esce "Un nuovo Sud", l'ultimo singolo di Monica Sarnelli, con testi e musica del musicista e filmmaker Felice Iovino e con gli arrangiamenti di Ivan Russo.

Prodotto da Lazzara Felice e da Iovinocinemakers / ibros srl, sarà disponibile a breve su tutte le piattaforme digitali. "Un nuovo Sud, questo è l'impegno": sono le parole con cui lo scrittore Maurizio de Giovanni chiude sia la traccia musicale che il relativo videoclip di "Un nuovo Sud", unendosi all'esortazione degli autori e degli interpreti in quello che è un preciso segnale di insofferenza "sempre più diffusa contro tutte quelle forze negative che ancora agiscono nel mortificare lo sviluppo del Meridione d'Italia".

"Un nuovo Sud - scrive nella sua nota Maurizio de Giovanni - è una denuncia ferma e acuminata di una condizione che condividiamo". "Un brano provocatorio e se vogliamo anche crudo in alcuni termini utilizzati - sottolinea la cantante Monica Sarnelli - che però sintetizza un pensiero positivo sulla voglia di costruire un futuro migliore per il nostro territorio e per chi, nonostante tutto, si ostina a non abbandonarlo. Nei testi di Felice Iovino c'è tutta la determinazione, necessaria ed urgente, di abbattere quel muro costruito su tanti luoghi comuni e di riprenderci i colori della nostra terra, di riaffermare la forza dirompente della nostra cultura e delle nostre capacità.

In fondo lavorare insieme per "un nuovo Sud" farà bene a tutti, anche a quegli italiani del Nord che per decenni, a torto o a ragione, hanno trasformato in insulto una nostra condizione sociale, una realtà degradata dal malcostume e dal malaffare che adesso abbiamo il dovere, tutti insieme, di ricostruire". Con Monica Sarnelli prendono parte alla realizzazione del brano: Ivan Russo (arrangiamento, tastiere, programmazione, missaggio), Mauro Amato (chitarre), Nicola Zechender (basso), Bob Fix (mastering), Dario Andreano (produzione esecutiva). Per il videoclip diretto da Felice Iovino, intervengono, tra gli altri, Maurizio de Giovanni, Ciro Andreano e Mauro Oropallo. (ANSA).