Tancredi, Golden Hour è il nuovo EP del cantautore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - E' uscito "Golden Hour", il nuovo EP di inediti del giovane cantautore Tancredi anticipato dai singoli "Wah Wah" e" Paranoie".

"Golden hour" è un momento di serenità che il cantautore sta vivendo, un nuovo percorso artistico dopo il superamento di un periodo personale cupo, come un mettersi alle spalle tutto il dolore accumulato. Tutte le canzoni hanno avuto una funzione terapeutica e tutti i brani sono caratterizzati da testi forti e diretti.

Verità è, infatti, la parola chiave di questo progetto, soprattutto per quel che riguarda la parte delle liriche, dei testi. Tancredi si è ispirato esclusivamente alle sue esperienze, cercando di essere il più trasparente possibile e sincero con sé stesso.

Musicalmente l'album è pervaso da un sound anni '80-'90, che essendo così giovane lui - uscito l'anno scorso dalla scuola di Amici - non ha mai vissuto direttamente ma assorbito dalle canzoni di adesso, a cui si unisce l'elettronica, citazioni retrò di super synth-pop hook di tastiere fino ad arrivare al sax finale di Golden Hour, canzone con il quale si chiude questo viaggio e in cui l'artista esprime tutta la sua serenità, raggiunta proprio grazie all'aver affrontato in maniera decisa le sue paure e i suoi dubbi.

Tancredi si esibirà live in primavera. Sono state infatti riprogrammate a maggio le date inizialmente previste per febbraio. Questi i nuovi appuntamenti dal vivo: 2 maggio Milano (Magazzini Generali), 3 maggio Roma (Largo Venue). (ANSA).