Il Pagante, fuori il nuovo album "Devastante"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - E' uscito "Devastante", il nuovo album de Il Pagante, il progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus. La title track "Devastante" con M¾ss Keta è anche il nuovo singolo in radio.

"Devastante", il terzo album del trio milanese in 13 anni di carriera (10 dal primo singolo pubblicato), contiene 11 tracce e arriva a tre anni di distanza da "Paninaro 2.0" (che aveva debuttato nella Top10 della classifica italiana). Contiene gli ultimi tre singoli pubblicati, "Open Bar" (certificato platino), "Portofino" (due volte platino) e "Un pacco per te", con la partecipazione di Lorella Cuccarini.

"Devastante non vuole essere un concept album, anche se ancora una volta fotografa un momento esatto della società del nostro paese, le sue manie e le sue debolezze, ma nasce dalla volontà di raccogliere brani scritti e pensati durante un lungo periodo. DEVASTANTE ci è sembrato il titolo più giusto per raccogliere questi brani, queste storie", racconta Il Pagante che ha chiamato amici e colleghi a collaborare.

Nel disco, oltre a Lorella Cuccarini, i duetti con Stash, Carl Brave, J-Ax, Vegas Jones e Chadia Rodriguez, Jake La Furia, M¾ss Keta. (ANSA).