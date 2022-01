Tina Turner acquista proprietà per 76 milioni in Svizzera

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Tina Turner e il marito Erwin Bach hanno acquistato una proprietà da 76 milioni di dollari sul lago di Zurigo a Staefa. La notizia è stata confermata dallo stesso Bach il quale ha anche specificato che tra i motivi che hanno spinto all'acquisto c'è la pandemia di Covid 19 e la difficoltà di poter viaggiare senza restrizioni.

Secondo quanto scrive l'Associated Press citando i media svizzeri, Il rifugio della star 82/enne e del marito comprende un parco di 24mila metri quadrati, una decina di edifici, uno stagno, un ruscello, una piscina e un molo che dà direttamente sul lago. L'attrice e cantante statunitense, naturalizzata svizzera, vive in affitto da circa 30 anni nella cittadina di Küsnacht assieme al marito. La coppia si è sposata nel 2013 dopo una lunga relazione. Risiedono in Svizzera dal 1994.

Sulla proprietà, il cui acquisto è stato finalizzato lo scorso anno, aveva messo gli occhi anche il tennista svizzero Roger Federer (ANSA).