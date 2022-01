Giovani di Sulle strade della musica a Sanremo ospiti Casa Siae

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Le giovani promesse di "Sulle strade della musica" arrivano a un passo dall'Ariston. È la fase conclusiva della stagione 2021 del programma di Rai Isoradio patrocinato dal Ministero della Cultura e da Siae, che da giugno sta offrendo un'importante occasione di ascolto ai talenti emergenti della musica italiana nel programma condotto da Elena Carbonari e Max Locafaro.

Dal 2 al 5 febbraio, 32 degli oltre mille che hanno chiesto di partecipare al programma in questi mesi e dei 100 selezionati per andare in onda saranno ospiti della postazione di Casa Siae in Piazza Colombo. Ogni giorno, 8 al giorno, si racconteranno e faranno ascoltare il proprio brano, in diretta su Isoradio direttamente dalla Città dei Fiori. Per due di loro, inoltre, la possibilità di presentarsi al pubblico di Rai Radio2. Al termine della programmazione, una commissione tecnica stabilirà il vincitore, al quale verrà consegnato un premio Siae.

"Consentiamo a questi ragazzi di avvicinarsi sempre più al luogo dei loro sogni. Respireranno l'aria di Sanremo: un augurio per loro che riescano a compiere anche l'ultimo passo e salire sul palco dell'Ariston", dice la direttrice di Rai Isoradio Angela Mariella, insieme al direttore generale Siae Gaetano Blandini.

"Ma non ci fermeremno solo a Sanremo - anticipa la Sottosegretario Lucia Borgonzoni - Pensiamo infatti a un truck quest'estate, con il simbolo del Mic, di Siae e Isoradio, che giri per le piazze in accordo con Regioni e Comuni, per fare suonare i ragazzi. O magari per fare aprire loro i concerti, che, siamo sicuri, quest'estate ripartiranno". (ANSA).