Willie Peyote, annullati live nei club a gennaio e febbraio

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Niente concerti nei club, previsti a gennaio e febbraio, per Willie Peyote. "Davanti c'è il vuoto.

Inutile tergiversare ancora, ho provato ad aspettare finché si è potuto ma non ha davvero più senso. 𝗜 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼. Stiamo già lavorando alacremente per dirvi quanto prima quando verranno recuperati".

Così con un messaggio sui social, il rapper torinese annuncia la decisione presa causa covid. "Lo so regaz, è un periodo del cazzo e sta storia dei live sembra una barzelletta tragicomica, sono il primo ad accusare profondamente ma, per dirla con una citazione: 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲𝘃𝗶".

"Per riempire il vuoto che ci si para davanti però posso dirvi con una discreta emozione che abbiamo praticamente un 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 in mano - ha provato a rincuorare i fan -. La data di uscita non è ancora battezzata ma sarà sicuramente prima di rivederci live così avremo anche qualcosa di nuovo da cantare".

I biglietti già acquisitati resteranno validi per le nuove date. (ANSA).