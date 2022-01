Spotify, sei episodi speciali nel nuovo podcast su Sanremo

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il 2022 di Spotify si apre all'insegna di tre nuovi podcast: Tutte le volte che, condotto da Alice Venturi e Camihawke, dal 31 gennaio, per una settimana, proporrà sei episodi speciali dedicati a Sanremo; dal 20 gennaio Non aprite quella podcast, lo show in cui J-Ax, il rapper Pedar e il giornalista e autore Matteo Lenardon raccontano fatti di cronaca nera irrisolti e surreali; dal 19 gennaio Bello Mondo, condotto da Federico Taddia e da Elisa Palazzi, per dar voce alla comunità scientifica impegnata a comprendere e contrastare il cambiamento climatico. A commentare la 72/a edizione del festival di Sanremo (1-5 febbraio) saranno Alice Venturi e Camihawke, le conduttrici del podcast originale Spotify Tutte le volte che. Prodotto da Spotify Studios e Show Reel Agency e lanciato lo scorso ottobre, nel podcast ogni lunedì le due amiche raccontano tutte le volte che hanno imparato qualcosa di nuovo. Coincidenza vuole che la loro amicizia sia nata proprio dietro le quinte del palco dell'Ariston e quindi Alice e Camilla non potevano non dedicare uno spazio speciale a Sanremo. Tutte le volte che - Sanremo Edition si soffermerà sui momenti salienti di questa edizione e non solo: il primo episodio sarà disponibile lunedì 31 gennaio, mentre da mercoledì 2 a domenica 6 febbraio la mattina successiva ad ogni serata le due amiche racconteranno Sanremo tra classifiche personali, best of e il contributo dei loro ospiti. Inoltre su Spotify anche quest'anno torna l'hub dedicato con tantissime playlist e contenuti.

"Un podcast sfacciatamente dalla parte del Pianeta": è Bello Mondo, in cui il divulgatore Federico Taddia e la climatologa Elisa Palazzi danno voce alla scienza e agli scienziati, che attraverso dati, numeri, accordi internazionali e sperimentazioni di possibili soluzioni aiutano a capire come sta realmente cambiando il clima.

Non Aprite Quella Podcast è lo show prodotto da Willy l'orbo e Spotify Studios, ideato da J-Ax e condotto insieme al rapper Pedar e al giornalista e autore Matteo Lenardon: in primo piano misteri irrisolti, elementi surreali nascosti tra fatti di cronaca realmente accaduti in Italia e nel mondo, spesso omessi o passati in secondo piano. (ANSA).