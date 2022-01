Sanremo: Irama annuncia sui social l'uscita del nuovo album

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Con un post sui social, Irama ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco di inediti: il 25 febbraio, dopo la partecipazione al festival di Sanremo, esce "Il giorno in cui ho smesso di pensare", che arriva a quattro anni da "Giovani" (e a tre dal repack Giovani per sempre).

L'annuncio è stato accompagnato da un video di 30 secondi in bianco e nero in cui l'artista 26enne è in caduta libera nel vuoto, accompagnato dalla sua voce fuori campo che dice: "La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore. Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto. Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente.

Per rinascere a volte devi spegnere la luce all'universo, io l'ho fatto e, credimi, i mostri non sono quelli del buio. Guardo il sole che spacca l'orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare".

Il disco sarà anticipato da "Ovunque sarai", il brano che Irama presenterà a Sanremo. (ANSA).