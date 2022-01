Eurovision, il 25 gennaio il sorteggio delle semifinali

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Primo passo ufficiale vero l'edizione torinese dell'Eurovision Song Contest, che si terrà dal 10 al 14 maggio. Il 25 gennaio si svolgerà a Palazzo Madama, nel capoluogo piemontese, il passaggio di testimone tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Durante la cerimonia, condotta da Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi, tramite un'estrazione a sorte si deciderà anche la composizione del cartellone delle prime due serate che vedranno 36 Paesi competere in due semifinali. A questi si aggiungeranno anche i 'Big Five', Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto. La cerimonia sarà visibile anche in streaming su www.raiplay.it. (ANSA).