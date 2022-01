Tommaso Paradiso, il 19 gennaio arriva nuovo singolo "Lupin"

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Esce il 19 gennaio "Lupin", Il brano inedito di Tommaso Paradiso (Island Records), che anticipa il nuovo album "Space Cowboy", previsto per il 4 marzo. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte. "Lupin" arriva dopo "La Stagione del Cancro e del Leone" e dopo i singoli "Magari No" (disco d'oro), "Ricordami" (disco di platino), "Ma Lo Vuoi Capire" (disco d'oro), "I nostri anni" (disco d'oro), e "Non avere paura", entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino. Tommaso Paradiso tornerà sul palco in primavera, dopo il rinvio del tour nei palazzetti a causa della pandemia. Il live sarà anticipato da due show dedicati ai fan a Milano (al Fabrique il 21 gennaio) e Roma (all'Atlantico il 23 gennaio).

