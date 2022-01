Sanremo: Highsnob e Hu, noi outsider da una vita

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Highsnob e Hu, la coppia che non ti aspetti al festival di Sanremo. Lui, Michele Matera (classe '85), arriva dal rap; lei, Federica Ferracuti, 28 anni, dal mondo dell'elettronica e da una partecipazione nelle finali di Sanremo Giovani l'anno scorso. "Siamo consapevoli di essere degli outsider. Per il mondo esterno lo siamo da una vita e la cosa non ci spaventa", raccontano i due artisti che in gara portano il brano Abbi cura di te (distribuito da Believe Artist Services e Warner Music Italy), una riflessione sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla dolorosa fine di una relazione. "È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sé, ma della consapevolezza che ne deriva, con l'augurio di bene universale", spiegano i due artisti.

"Siamo tranquilli - spiega Highsnob - non perché non abbiamo niente da perdere, ma perché abbiamo lavorato sodo. Non siamo inciampati per caso nel festival. Ci avevano detto di non provare nemmeno a presentarci con 700 candidature arrivate, ma i miracoli accadono: sei tu il miracolo. Essere outsider è una consapevolezza che ti dà una sorta di potere". E Hu rincara: "Pensiamo di poter essere un esempio per i giovani artisti: tutto è possibile se hai qualcosa da dire. Anche arrivare a Sanremo dal mondo underground. Non sempre è necessario cavalcare i trend".

Il progetto a due - spiegano - è nato ad agosto, dopo uno scambio di messaggi sui social, "ma l'obiettivo non era tanto il festival, quanto fare musica insieme. Sanremo è arrivato dopo".

In programma hanno entrambi un disco in uscita e date live, covid permettendo. (ANSA).