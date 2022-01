Avril Lavigne, il 25 febbraio esce Love Sux, suo settimo album

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Avril Lavigne, cantante multi-platino, cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai Grammy Awards, ha annunciato il suo nuovo album in studio dal titolo "Love Sux", in uscita il 25 febbraio, su etichetta DTA Records di Travis Barker. L'album, che contiene 12 tracce, è il settimo in studio di Avril, il primo dal 2019.

L'annuncio arriva in concomitanza con l'uscita del nuovo singolo "Love It When You Hate Me" feat. blackbear, secondo brano tratto dall'album, dopo "Bite Me", che ha debuttato raccogliendo ad oggi oltre 71 milioni di streams in tutto il mondo.

Il prossimo mese Avril, che ha venduto 40 milioni di dischi i tutto il mondo, partirà per il tour che farà tappa in Europa, UK e Canada. (ANSA).