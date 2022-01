La Filarmonica della Scala inaugura stagione e prove aperte

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Si inaugurerà il 24 gennaio la quarantesima stagione della Filarmonica della Scala, l'associazione fondata nel 1982 da Claudio Abbado insieme ai professori d'orchestra del teatro milanese.

Sul podio il direttore principale, Riccardo Chailly, per un concerto che segna anche un ritorno di alcune tradizioni care alla Filarmonica.

Il brano di apertura sarà infatti una prima assoluta, una nuova commissione che l'orchestra ha affidato a Giorgio Battistelli, ovvero 'Toccata' per orchestra, a cui seguiranno la suite numero 1 e 2 per piccola orchestra e l'Uccello di fuoco di Stravinskij e la sinfonia numero 5 di Caikovskij.

Il concerto - altra tradizione che riprende - sarà anticipato da una prova aperta il 23. In realtà le prove aperte, che permettono di assistere alla preparazione del concerto a prezzi ridotti con il ricavato devoluto ad enti con una importanza sociale, in programma questa stagione serviranno per terminare il ciclo bloccato dal covid nel 2020.

Dopo l'anteprima gratuita del 23 gennaio, riservata alle persone seguite dai Servizi Sociali del Comune di Milano e agli oltre quaranta enti del terzo settore che in più di dieci anni hanno beneficiato dell'iniziativa, gli altri tre appuntamenti saranno il 13 marzo 2022 per Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell'Acqua Onlus, il 10 aprile per PIM Pio Istituto di Maternità Onlus e il 23 ottobre per LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza APS.

