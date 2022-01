Adele, in radio con il nuovo singolo "Oh My God"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Arriva in radio, dal 14 gennaio, "Oh My God", il nuovo singolo della superstar vincitrice di 15 Grammy Awards Adele, estratto dal suo album di inediti "30" (Columbia Records/Sony Music), recentemente certificato Oro in Italia.

È online anche il videoclip ufficiale del brano diretto da Sam Brown, già alla regia della sua super hit del 2010 "Rolling in the Deep". Il video conta già 10 milioni di visualizzazioni a poche ore dalla pubblicazione.

Dal 21 gennaio, inoltre, Adele sarà impegnata della sua residency a Las Vegas, Weekends with Adele, che si terrà al The Colosseum of Caesars Palace Hotel. (ANSA).