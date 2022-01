Stromae si confessa in tv, "ho pensato al suicidio"

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Il cantautore e rapper belga Stromae è stato ospite a sensazione alla tv francese, al telegiornale di TF1, per presentare il suo nuovo album, "L'enfer" (l'inferno), nel quale si evocano anche i "pensieri suicidi" che l'artista ha avuto durante il difficile periodo - un esaurimento, un 'burn out', ha spiegato - di questi ultimi anni.

Stromae, 36 anni, ha eseguito il brano in cui ha messo in musica la sua profonda crisi, poi subito dopo la canzone è stata messa online sulle principali piattaforme musicali. Attesissimo, l'album di Stromae, che si era ritirato dal circuito musicale nel 2015, uscirà il 4 marzo. L'ultimo lavoro risale al 2013. Ad ottobre il musicista aveva già presentato un singolo, "Santé", dedicato ai protagonisti dei piccoli mestieri ai quali nessuno presta attenzione. Il successo improvviso aveva proiettato il giovane musicista in una dimensione a lui sconosciuta, 2 anni di successo mondiale e di tournée a velocità folle. Poi, la lunga crisi che ha preceduto questo rilancio. (ANSA).