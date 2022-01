Raffica di rinvii per Covid, da Bolle and Friends a Spencer

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Per la crescita dei contagi dovuta alla variante Omicron, si ritorna, come nel resto del mondo, anche in Italia, a un film già visto, fra cancellazioni e rinvii per il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo tra rappresentazioni, tour e concerti. Si va da Martha Argerich (il suo concerto del 10 gennaio al Teatro del Maggio a Firenze è rimandato al prossimo autunno), alla cantautrice statunitense Lp, che per "l'avanzare della crisi pandemica" sposta in avanti la parte indoor del suo tour europeo, compreso il concerto previsto a Milano per l'11 Marzo che verrà recuperato nel capoluogo lombardo l'8 settembre al Fabrique. Passando per gli spettacoli della Compagnia "Roberto Bolle and Friends", previsti a Expo 2020 Dubai il 6 gennaio e ad Abu Dhabi il 9 gennaio, rinviati a febbraio dopo aver verificato alcuni casi di positività al test per il Covid-19 all'interno della Compagnia.

Un quadro che sembra portare anche nuovi segnali di prudenza sulle uscite cinematografiche per non 'bruciare' titoli, visto che gli incassi delle Feste, nonostante la scossa portata da Spider-man: no way home, sono ancora condizionati dalla pandemia (il calo è intorno al 60% rispetto al 2019). Per Spencer di Pedro Larrain, viaggio personale in un momento di scelte fondamentali per Lady Diana (interpretata da Kristen Stewart), presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, l'arrivo nelle sale italiane in programma il 20 gennaio, viene rimandato da 01 Distribution a data da destinarsi. Intanto dagli Usa, dove, fra gli altri, il Sundance film Festival ha di nuovo cancellato la parte 'in presenza' per un''edizione, come nel 2021, tutta in streaming, e eventi come i Grammy rimandano le cerimonie, la Disney annuncia che un nuovo atteso titolo animato Pixar, Red di Domee Shi, salterà le sale per debuttare direttamente sulla piattaforma Disney+ l'11 marzo. La cerimonia di apertura di Procida Capitale Italiana della Cultura programmata per il 22 gennaio è rinviata a primavera. Restano invece, al momento, confermate le date, dall'1 al 5 febbraio, per il Festival di Sanremo, nonostante le categorie commerciali locali ne abbiano chiesto il rinvio. (ANSA).