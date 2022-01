Parte da Riga lo show itinerante "Io Talent Europe"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Arriva "Io Talent Europe", il primo talent show musicale europeo itinerante. Il tour inizierà da Riga, capitale della Lettonia, l'11 marzo 2022. In giuria, guidati da Giulio Rapetti Mogol in qualità di presidente, tanti nomi della musica italiana, come Roby e Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno, Biondo. La manifestazione promuoverà nelle piazze, teatri o locali giovani talentuosi italiani, dai 10 anni in su. In palio un premio di 20.000 euro in gettoni d'oro e una borsa di studio al CET, Centro Europeo di Toscolano, di Mogol. A condurre la manifestazione la cantante Annalisa Minetti e l'attore Paolo Ruffini. Vocal Coach di fama Internazionale Luca Pitteri e Luca Jurman. Il progetto, sottolinea una nota, intende promuovere ed esportare il "Made in Italy" nell'ambito artistico - musicale, proponendo nuovi interpreti. Durante la ricerca dei nuovi talenti particolare attenzione sarà riservata dalla produzione alle periferie delle grandi città, alle province e a tutte quelle zone dove l'arte musicale raramente riesce ad emergere e ad avere "voce". Le prime tre tappe si svolgeranno a Riga, in Lettonia, in programma anche date a Londra nel mese di maggio, in giugno a Mosca e a Vilnius in Lituania nel mese di luglio 2022. La finalissima di "Io Talent Europe" a cui parteciperanno tutti i vincitori delle Nazioni visitate, si svolgerà nel mese di dicembre 2022 a Roma. Ideatore e Patron della manifestazione "Io Talent Europe" è Mario Scava da 35 anni conduttore e produttore Radio-Televisivo Italiano e Talent Scout Musical. E' realizzato dalla società lettone Media & Records SIA. Il concorso si avvale dei patrocini ministeriali tramite l'esclusivo patrocinio dell'Ambasciata italiana a Riga ottenuto grazie all' interessamento dell'ambasciatore Stefano Taliani De Marchio, promotore della cultura italiana in Europa. (ANSA).