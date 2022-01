Nesli, fuori il nuovo brano "Confessione - Story"

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - E' fuori "Confessione - Story" (Artist First) di Nesli, il primo estratto di un nuovo progetto discografico (a distanza di tre anni dal suo ultimo disco) che vedrà l'artista impegnato in una serie di pubblicazioni durante i prossimi mesi. Prodotto da Nesli e Raffaele Littorio, "Confessione - Story" è una lettera che scrive a se stesso, di getto. È come un allenamento prima di un incontro, il respiro prima del salto.

L'album, prodotto da Nesli con il suo nuovo team, sarà un progetto pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un disco libero, profondo e autentico, proprio come questo primo estratto. Il nuovo progetto ha avuto inizio lo scorso 29 dicembre, con la pubblicazione in digitale di "Ego", il primo disco dell'artista, per la prima volta dopo diciotto anni dalla sua uscita iniziale. (ANSA).