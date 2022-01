Expo Dubai: i Black Eyed Peas in concerto il 25 gennaio

(ANSA) - DUBAI, 05 GEN - Le star della musica Black Eyed Peas saranno i protagonisti del quarto spettacolo della serie Infinite Nights di Expo 2020 Dubai, esibendosi dal vivo sotto l'iconica cupola di Al Wasl Plaza il 25 gennaio 2022. Il concerto sarà inoltre trasmesso in streaming per poter essere seguito in tutto il mondo.

Dopo il grande successo dello spettacolo di Alicia Keys lo scorso 10 dicembre, il trio pop-rap formato da will.i.am, apl.de.ap e Taboo si ispirerà al sottotema della Mobilità all'esposizione universale per creare uno show al ritmo della tecnologia e della musica, abbracciando nuove frontiere musicali.

Expo Dubai evidenzia in una nota come i Black Eyed Peas uniscano "una vasta gamma di background internazionali, e i valori inclusivi e progressisti del gruppo non potrebbero essere più adatti, specialmente nel contesto di un'Esposizione Universale che riunisce 200 nazionalità diverse".

"Come gruppo, continuiamo a far evolvere la nostra musica per connetterci con i cuori e le menti della nostra comunità in tutto il mondo", ha dichiarato il gruppo. "Siamo entusiasti del nostro concerto speciale per le Infinite Nights di Expo 2020 Dubai, che presenterà la musica in vetta alle classifiche del nostro recente album "Translation" e i nostri più grandi successi. Il 25 gennaio, riuniremo il mondo per una celebrazione globale attraverso la nostra esibizione dal vivo".

I Black Eyed Peas si esibiranno in Al Wasl Plaza alle 22 locali (le 19 italiane) di martedì 25 gennaio. Il concerto sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su www.virtualexpodubai.com e sarà disponibile per la visione su più canali, tra cui Expo su YouTube, Facebook, TikTok e Oculus (VR). (ANSA).