Santa Cecilia, Juraj Valčuha sul podio per Fiabe in musica

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Fiabe in Musica per il primo concerto del 2022 di Santa Cecilia. Sul podio dell'orchestra dell'Accademia Nazionale venerdì 7 gennaio alle 20.30 (repliche sabato 8 e domenica 9 alle 18.00) Juraj Valčuha, attuale direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli, tra i nomi di punta dei giovani direttori d'orchestra, che ha già diretto numerose tra le più prestigiose compagini internazionali. Il programma della serata ruota intorno al tema del balletto: Il bacio della fata, ispirato alla Vergine dei ghiacci di Hans Christian Andersen, fu composto da Stravinskij nel 1928, ed eseguito all'Opéra di Parigi nel novembre dello stesso anno per la compagnia di ballo di Ida Rubinstein che aveva chiesto al compositore un brano ispirato alla musica di Čajkovskij.

A seguire un classico del balletto, Cenerentola, tra le fiabe più amate di tutti i tempi, che richiese al suo autore - Prokof'ev - una lunga gestazione prima della versione che andò in scena al Teatro Bolshoi nel 1945. Apre la serata Menuet antique, scritto per pianoforte nel 1895 quando Ravel aveva vent'anni, e orchestrato nel 1929. Juraj Valčuha, di Bratislava, sarà Music Director della Houston Symphony Orchestra a partire dal prossimo giugno. Nel 2018 ha vinto il Premio Abbiati come migliore direttore d'orchestra. Nella 2022 sarà impegnato con il Teatro San Carlo (Boheme e Tosca), a Bologna (Ariadne auf Naxos), Venezia (Peter Grimes), alle Deutsche Oper Berlin (Elektra), e nei concerti con la Filarmonica della Scala, la Konzerthaus di Berlino, l'Accademia di Santa Cecilia, le orchestre sinfoniche di Dallas, Houston, Pittsburgh, NDR Amburgo e Rai Torino. (ANSA).