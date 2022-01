The Zen Circus annunciano il nuovo tour nei club

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Dopo il tour estivo tutto esaurito, The Zen Circus annunciano le date de "L'Ultimo Club Accogliente", il nuovo tour indoor in partenza ad aprile che chiude il cerchio sull'ultimo lavoro discografico, "L'ultima casa accogliente", uscito a novembre 2020.

Queste le date: 1 aprile Bologna, 6 aprile Milano, 7 aprile Torino, 8 aprile Perugia, 9 aprile Senigallia (AN), 23 aprile Bari, 5 maggio Roma, 6 maggio Firenze. (ANSA).