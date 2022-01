La musica torna a puntare sugli eventi, il via con Eurovision

(di Claudia Fascia) (ANSA) - ROMA, 03 GEN - Dopo due anni di stop ai grandi eventi, la speranza è che con il 2022 si possa tornare alla normalità. Incombe però la variante omicron. E così in attesa di vedere come andrà, qualcuno comincia a fare un passo indietro, come Tiziano Ferro che ha rimandato al 2023 il suo tour negli stadi.

Gli altri incrociano le dita. Per il Festival di Sanremo (1-5 febbraio) si punta a far tornare il pubblico all'Ariston e gli addetti ai lavori al gran completo: con la situazione degli ultimi giorni, uno scenario tutto da verificare.

C'è attesa per l'Eurovision Song Contest che, grazie alla vittoria dell'anno scorso, i Maneskin hanno riportato in Italia.

Torino e il PalAlpitour si stanno preparando ad accogliere la competizione europea, dal 10 al 14 maggio.

Per l'estate si prepara l'evento "Una. Nessuna. Centomila": l'11 giugno Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini saliranno sul palco della RCF Arena, a Reggio Emilia (Campovolo) per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Nella stessa Arena, il 4 giugno, protagonista sarà Luciano Ligabue, che con due anni di ritardo festeggia "30 anni in un (nuovo) giorno".

Riaperte le frontiere, i festival hanno cercato di confermare gli headliner stranieri iniziali: gli I-Days di Milano, dal 9 al 12 giugno all'Ippodromo Milano Trenno, ospiteranno Greta Van Fleet il 9, Aerosmith il 10, Imagine Dragons l'11, Foo Fighters il 12. Anche il Firenze Rocks alla Visarno Arena si rifà il trucco e dal 16 al 19 giugno può vantarsi di avere: Green Day (il 16), Muse (il 17), Red Hot Chili Peppers (il 18) e Metallica a chiudere. Line up già delineate per il Milano Summer Festival (con Green Day, The Killers, Alice Cooper e Stromae), per il Roma Summer Fest (con Deep Purple, Skunk Anansie, Simple Minds, Lp) e Lucca Summer Fest (con Liam Gallagher e Kasabian, John Legend e Ben Harper).

Vasco Rossi il 24 maggio sarà all'Ippodromo Milano Trenno, il 28 maggio all'Autodromo di Imola, il 3 giugno alla Visarno Arena di Firenze e l'11 e 12 giugno al Circo Massimo di Roma. Qui si esibiranno anche i Maneskin il 9 luglio, nell'ambito del Rock in Roma. Dal 2 luglio Jovanotti torna in spiaggia con il Jova Beach Party. (ANSA).