Marracash guida ancora la hit parade, risale Bublé

Con Noi, loro, gli altri Marracash si conferma in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti della settimana di Natale. Alle sue spalle risale dalla seconda alla settima posizione un classico delle feste, Michael Bublé con Christmas. Stabile sul terzo gradino del podio Gvesvs di Guè.

In una top ten senza sorprese si rimescolano le posizioni con Blanco che ne guadagna due ed è quarto con Blu celeste, seguito da Marco Mengoni con Materia (Terra). Risale di due gradini ed è sesto Zucchero con Discover, il primo album di cover, seguito da Fedez con Disumano (11/o la scorsa settimana). Chiudono la classifica Vasco Rossi con Siamo qui, Adele con 30 e la regina del Natale, Mariah Carey, con Merry Christmas.

Mariah guida anche la top ten dei singoli con All I Want for Christmas Is You, che solo quest'anno vanta oltre 8 milioni di stream a livello globale e che ha appena raggiunto un miliardo in totale. In quota Natale anche il resto del podio, con Feliz Navidad di Josè Feliciano al secondo posto e Jingle Bell Rock di Bobby Helms al terzo. In vetta ai vinili resistono gli eterni Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, seguiti da Marracash e da Adele.



Ecco la classifica Fimi / Gfk dei primi dieci album più venduti dal 24 al 30 dicembre:

1) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND/ UNIVERSAL MUSIC)

2) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLE' (WARNER RECORDS / WARNER MUSIC)

3) GVESVS, GUÈ (ISLAND/ UNIVERSAL MUSIC)

4) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND /UNIVERSAL MUSIC)

5) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI (EPIC/ SONY MUSIC)

6) DISCOVER, ZUCCHERO (POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC)

7) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA / SONY MUSIC)

8) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN/ UNIVERSAL MUSIC)

9) 30, ADELE (COLUMBIA/ SONY MUSIC)

10) MERRY CHRISTMAS, MARIAH CAREY (COLUMBIA /SONY MUSIC).

Questa la classifica dei primi 5 singoli più scaricati:

1) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (COLUMBA LEGACY /SONY MUSIC)

2) FELIZ NAVIDAD, JOSE' FELICIANO (SONY BMG MUSIC / SONY MUSIC)

3) JINGLE BELL ROCK, BOBBY HELMS (KTEL-BELIEVE)

4) LOVE, MARRACASH & GUE', (ISLAND/UNIVERSAL MUSIC)

5) IT'S BENGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS , MICHAEL BUBLE' (WARNER RECORDS / WARNER MUSIC)

Infine la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE / WARNER MUSIC)

2) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND/UNIVERSAL MUSIC)

3) 30, ADELE (COLUMBIA/ SONY MUSIC)

4) DISCOVER, ZUCCHERO (POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC)

5) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE / WARNER MUSIC).

Ecco la classifica Fimi / Gfk dei primi dieci album più venduti dal 24 al 30 dicembre:

1) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND/ UNIVERSAL MUSIC)

2) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLE' (WARNER RECORDS / WARNER MUSIC)

3) GVESVS, GUÈ (ISLAND/ UNIVERSAL MUSIC)

4) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND /UNIVERSAL MUSIC)

5) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI (EPIC/ SONY MUSIC)

6) DISCOVER, ZUCCHERO (POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC)

7) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA / SONY MUSIC)

8) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN/ UNIVERSAL MUSIC)

9) 30, ADELE (COLUMBIA/ SONY MUSIC)

10) MERRY CHRISTMAS, MARIAH CAREY (COLUMBIA /SONY MUSIC).

Questa la classifica dei primi 5 singoli più scaricati:

1) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU (COLUMBA LEGACY /SONY MUSIC)

2) FELIZ NAVIDAD, JOSE' FELICIANO (SONY BMG MUSIC / SONY MUSIC)

3) JINGLE BELL ROCK, BOBBY HELMS (KTEL-BELIEVE)

4) LOVE, MARRACASH & GUE', (ISLAND/UNIVERSAL MUSIC)

5) IT'S BENGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS , MICHAEL BUBLE' (WARNER RECORDS / WARNER MUSIC)

Infine la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE / WARNER MUSIC)

2) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND/UNIVERSAL MUSIC)

3) 30, ADELE (COLUMBIA/ SONY MUSIC)

4) DISCOVER, ZUCCHERO (POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC)

5) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE / WARNER MUSIC).