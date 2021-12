Il 2 gennaio su Classica Concerto nel Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Per salutare il nuovo anno, Classica HD domenica 2 gennaio alle 10 del mattino, in prima visione televisiva, trasmetterà il Concerto nel Duomo di Milano, il concerto promosso nel 2021 dai Cameristi della Scala in collaborazione con la Fondazione Ghislieri, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e Intesa Sanpaolo. Nel transetto del Duomo di Milano, i Cameristi della Scala e il Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia diretti dal maestro Giulio Prandi eseguiranno un programma che prevede l'antifona mariana Regina Coeli per coro, archi e organo di Giuseppe Sarti, maestro di Cappella del Duomo di Milano dal 1779 al 1787, e due composizioni di Antonio Vivaldi: il Concerto in re minore RV 128 per archi e basso continuo e Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo. L'orchestra da camera dei Cameristi della Scala è stata fondata nel 1982 ed è formata da musicisti dell'Orchestra della Scala. Il Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia è invece una formazione corale composta dai migliori studenti universitari e appassionati di tutte le età, selezionati per audizione. Dopo il concerto di musiche barocche dell'anno scorso presso il santuario milanese di San Giuseppe, questo Concerto dedicato a Sarti e a Vivaldi segna una nuova tappa della collaborazione fra i Cameristi della Scala e Intesa Sanpaolo. (ANSA).