Enrico Nigiotti, al via dal 12 gennaio il tour teatrale

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Dal 12 gennaio Enrico Nigiotti sarà in tour per sette appuntamenti che segnano il ritorno del cantautore livornese nei teatri italiani. Uno spettacolo per rivivere i momenti più importanti del suo percorso artistico, da "L'amore è" (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) fino all'ultimo singolo "Notti di luna", passando per "Complici" feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e "Nonno Hollywood" (certificato oro). Sul palco Enrico Nigiotti sarà accompagnato da Fabiano Pagnozzi (pianoforte, hammond, cori e direzione musicale), Mattia Tedesco (chitarre), Antonio Galli (basso) e Marco Fuliano (batteria e cori). Queste le date: 12 gennaio Livorno, 14 gennaio Roma, 17 gennaio Firenze, 18 gennaio Bologna, 21 gennaio Milano, 25 gennaio Napoli, 28 gennaio Torino. (ANSA).