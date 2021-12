LA Times, Måneskin nuova rock band preferita dagli americani

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - I Måneskin sono la nuova rock band preferita dagli americani. Lo scrive il Los Angeles Times in un lungo profilo dedicato ai quattro artisti italiani.

Secondo il quotidiano della West Coast, la band, che ha debuttato a Los Angeles lo scorso novembre con un concerto tutto esaurito al Roxy, il nightclub sul cui palcoscenico si sono esibiti, tra gli altri, Elton John, Neil Young, Bob Marley, sono un'anomalia nell'attuale panorama musicale in cui per lo più predominano il rap e il pop. I Måneskin invece si sono imposti con un tipo di musica che richiama il rock degli anni '70 e con uno stile alla David Bowie.

Persino il primo scandalo all'Eurovision Song Contest, con alcune immagini costate a Damiano l'accusa di aver 'sniffato' durante la diretta tv della finale - ipotesi poi smentita ufficialmente dalla stessa organizzazione dopo il test antidroga del cantante - sanno di retrò. I Måneskin torneranno in California il 15 gennaio per esibirsi all'ALTer Ego rock festival di iHeartRadio a Inglewood, alla periferia di Los Angeles. Nella line up ci sono anche Billie Eilish, Muse, Mumford & Sons, Cage the Elephant, The National, Foo Fighters.

(ANSA).