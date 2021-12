Capodanno: Napoli,concerto in streaming dal Maschio Angioino

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Sarà il cortile del Maschio Angioino lo scenario in cui si svolgerà il concerto di Capodanno con cui la città di Napoli saluterà il 2021 per dare il benvenuto al 2022. Una festa off-limits per il pubblico a causa delle norme anti covid che vietano le feste di piazza ma i napoletani potranno seguire l'evento sulla piattaforma della Regione Campania cultura.regione.campania.it, su scabec.it e sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Napoli ma anche sulle emittenti private locali. 'Passione Live - Capodanno 2022' avrà inizio alle ore 21.30 e si concluderà attorno all'una. ''Tenevamo molto a questo evento - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - è uno dei primi obiettivi che abbiamo messo sul tavolo appena insediati. Volevamo riprendere la tradizione dello spettacolo di Capodanno considerando anche gli effetti della pandemia che negli ultimi anni ci hanno limitato nel festeggiare. Credo che lo spirito di festa non deve essere intaccato dalla pandemia che si vince con il vaccino, ma anche con l'ottimismo: questo evento vuole essere un biglietto di ottimismo per l'anno nuovo''. A esibirsi sul palco saranno tra gli altri l'étoile Emanuela Bianchini, Diodato, Raiz, James Senese, Enzo Gragnaniello e 'O Zulù, Maldestro e Gnut. Spazio anche alla danza con il primo ballerino Damiano Grifoni, Giulia Francescotti, Adele Falcone, Beatrice De Sanctis, Kevin Ranucci, Manuel Lardo e Srey Maffei. In programma anche i deejay Irene Ferrara e Marco Messina e l'attrice Teresa Saponangelo. La conduzione è affidata a Gianni Simioli e Barbara Foria. ''Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a piazza del Plebiscito - ha affermato l'assessore comunale al Turismo, Teresa Armato - ma è giusto così vista l'impennata dei contagi". (ANSA).