Sanremo: Mousse T produttore del brano di Morandi

Proprio in questi giorni il brano è stato finalizzato per Sony-Epic alla Fonoprint di Bologna, dove tra i tre è nata una complicità artistica. Gianni e Mustafa hanno lavorato agli ultimi dettagli con Lorenzo che, impossibilitato ad essere presente, si è collegato da casa e ha seguito tutte le fasi della registrazione.

Mousse T sarà al fianco di Morandi anche all'Ariston, dove ha confermato che sarà anche il "suo" Direttore d'orchestra.

Quando Jova e Gianni hanno messo mano al provino della canzone hanno subito pensato al suono e all'impatto sonoro del lavoro che Mousse T ha fatto con Tom Jones e a quella sua vena northern soul funky contemporanea.

Mousse T e Jovanotti si conoscono da tempo. All'arrangiamento finale della canzone hanno collaborato Riccardo Onori, coautore della parte musicale Gianluca Petrella e Saturnino. L'orchestrazione è del Maestro Davide Rossi.

