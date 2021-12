Primo concerto al Mancinelli per Umbria Jazz Winter

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 27 DIC - C'è attesa ad Orvieto per l'avvio della 28/a edizione di Umbria Jazz Winter, in programma dal 29 dicembre al 2 gennaio. Il primo concerto al teatro Mancinelli, alle 21, vedrà protagonisti il duo George Cables-Sullivan Fortner e il trio inedito composto da Sarah McKenzie, Romero Lubambo e Jaques Morelenbaum.

A salire sul palco per l'edizione invernale della manifestazione saranno dunque due pianisti di due generazioni diverse: Cables, newyorkese di 76 anni, è un vecchio leone dell'hard bop, storico partner di giganti come Sonny Rollins, Art Pepper e Dexter Gordon. Fortner, trentaquattrenne originario di New Orleans, è uno dei più celebrati esponenti delle ultime generazioni di pianisti e nel corso di una ancora breve carriera ha suonato con Cecile McLorin Salvant, Roy Hargrove e Wynton Marsalis.

Anche questo duo, come molti altri in passato, è una invenzione del festival. Cables e Fortner sono tra i protagonisti di questa edizione invernale come artisti residenti ed hanno acconsentito con entusiasmo al progetto di dar vita ad un duo.

Cantante, pianista, songwriter, l'australiana Sarah McKenzie si iscrive invece a buon diritto nella lista delle artiste che hanno saputo incrociare il talento per la vocalità con quello per la tastiera.

Il trio con cui arriva a Orvieto comprende due veri fuoriclasse della musica brasiliana, il chitarrista Romero Lubambo ed il violoncellista Jaques Morelenbaum, artisti creativi e non convenzionali, trasversali rispetto ai generi precostituiti, incrociando jazz, samba e tradizione classica.

Intanto, in attesa di un nuovo album, il trio ha pubblicato un singolo, Corcovado, il cui video in rete ha spopolato. (ANSA).