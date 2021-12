Notte Taranta, Dardust maestro concertatore edizione 2022

(ANSA) - BARI, 27 DIC - "Dardust, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo", è il maestro concertatore della venticinquesima edizione del Concertone de La Notte della Taranta in programma il 27 agosto 2022 a Melpignano (Lecce). E' quanto comunicato oggi dagli organizzatori nel corso di una conferenza stampa. Dardust avrà il compito di unire tre mondi apparentemente lontani: la musica popolare con la sua pizzica ancestrale al piano solo e all'elettronica. Dardust è un produttore multiplatino e c'è la sua sensibilità musicale dietro a brani di grande successo come Nuova Era di Jovanotti, Voce di Madame (giovane artista che l'anno scorso ha diretto l'Orchestra popolare della Taranta), Seta di Elisa, Soldi di Mahmood.

Dardust, che ha musicato eventi come il Superbowl (2018) e l'NBA All Star Game (2019), ha incontrato i musicisti della Notte della Taranta nel quartiere fieristico di Bari per avviare la programmazione del Concertone 2022. La cultura del suono e il suo gusto per la sperimentazione hanno spinto la Fondazione La Notte della Taranta ad affidargli la direzione del Concertone e dell'Orchestra Popolare, eccellenza mondiale della World Music e ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo. (ANSA).